«Галерея звезд» Останкинской телебашни пополнилась новыми именами

В России во вторник без лишнего шума отметили праздник, к которому очень бы хотели быть причастны все блогеры нашей страны. По современным меркам называется он не слишком ярко, но зато имеет настолько богатую историю, что некоторым и не снилось — День телевидения. Петербург может гордиться. Еще в 30-х первая «живая» картинка была передана именно с берегов Невы. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова показала, кто они — настоящие легенды.

Училась на физмате, но судьба привела на телевидение — с Анной Шатиловой советские граждане долгие годы встречали праздники и проводили вечера в кругу семьи.

Добрые лица с твердым спокойным голосом — в мастерстве владения эфиром и словом — советским дикторам нет равных. В день профессионального праздника их собрали в Останкино в «Галерее звезд», где ровно год назад были открыты первые имена советских дикторов.

«Главной загадкой вечера оставалось — чьи имена зажгутся на новых звездах. Что там — не подглядишь, остается только ждать», — рассказывает корреспондент.

Первые звезды по праву получили те, кто стоял у самых истоков — Валентина Леонтьева, Сергей Капица, Юрий Сенкевич, Анна Шилова и, конечно, Игорь Кириллов — он для многих советских граждан был почти членом семьи.

Хотя сам Кириллов не сразу решил стать диктором — хотел быть режиссером. Но решил поучаствовать в конкурсе, и уже через пару недель в прямом эфире сообщал о запуске первого искусственного спутника Земли. Позже — лучше любого современного блогера — делал обзор на автомобиль. На нового «Запорожца».

За год галерея звезд пополнилась и другими фамилиями. Среди них ведущие любимых программ — доктор Белянчикова, которая отвечала на письма советских граждан и давала советы…

И Сергей Бодров. Он стал кумиром миллионов, сыграв роль Данилы Багрова. Но, параллельно с актерской карьерой, в 96-м году он начал работать на телевидении.

Сегодня эти звезды пополнились и другими именами — для многих гостей вечера это стало неожиданностью. Татьяна Судец много лет вела «Спокойной ночи малыши».

Эльдар Рязанов, Николай Дроздов, Анна Шатилова, Леонид Якубович, Ангелина Вовк, Юрий Николаев — все они внесли свой вклад в развитие телевидения.

Такую идею — создать галерею с именами главных лиц телевидения — вынашивали больше десяти лет. Сначала хотели открыть возле Останкинского пруда. Но в итоге именно здесь. Этот тоннель, как новая достопримечательность города, через галерею ведет путь в саму башню.

Теперь в галерее больше 30 имен, но она может вместить в себя намного больше. В День всемирного телевидения в Москве прошли и другие мероприятия. К примеру, на выставке «Россия» гости могли попробовать себя в студии и послушать лекции известных телеведущих — среди которых был Борис Рыжов, ведущий программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ.