Со склона в травмпункт: чем опасен зимний тюбинг

Надувные санки для детей и многих взрослых, пожалуй, самое популярное развлечение, зимой, за которое порой приходится расплачиваться здоровьем.

Приближается зима, а это значит, что самое время для занятия зимними развлечениями. Катание на тюбинге невероятно весело, но при этом существуют определенные риски. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru ортопед-травматолог Михаил Шилов рассказал, чем может обернуться незнание правил катания на тюбинге.

Врач пояснил, что катание на тюбинге само по себе неопасное занятие. Но при условии, если оно организовано в специальных центрах, парках отдыха. Опасность этого развлечения возникает, когда люди начинают скатываться на ватрушках на импровизированных горках.

«Самая частая травма, которая бывает — это при столкновении с препятствиями и друг с другом. Бывает, что кто-то съехал, не успел уйти с трассы, другой едет, подбили под ноги, человек завалился на него. И, соответственно, столкновение локтями, головами. Это самые частые травмы, которые возможны. Бывает сотрясение мозга, ушибы, ссадины, а также очень тяжелые травмы», — предупредил специалист.

Кроме того, помимо специализированного места для катания на тюбинге важно и правильно выбрать ватрушку. Как отметил Шилов, в большинстве своем они очень похожи. Главное, верно подобрать под того, кто именно будет пользоваться им.

«Для ребенка, конечно, лучше меньшего размера, потому что чем меньше отверстие, куда садится, тем более плотно сидит там человек. Если ребенка маленького посадить в большой сумке, он там может не удержаться, подпрыгнуть и просто вылететь», — заключил Шилов.

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