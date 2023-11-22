«Чтобы не мухи, а пчелы»: Совфед уточнил понятие «продукция пчеловодства»

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Матвиенко предложила создать группу любителей меда, чтобы разделять мух и пчел

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andre Skonieczny; 5-tv.ru

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В России будут бороться с фальсифицированным медом. Закон уже одобрен.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, уточняющий понятие «продукция пчеловодства», который направлен на борьбу с фальсифицированным медом. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к одному из авторов документа — первому зампреду аграрного комитета Сергею Митингу с предложением создать «группу любителей меда».

«Поскольку вы инициаторы, вы создайте группу любителей меда, которые будут дальше продолжать эту политику, поддержку, чтобы не получилось так: набрали мух, а требуют, как с пчел. Чтобы не мухи, а пчелы были в вашей команде, ладно?» — сказала Матвиенко.

Согласно закону, под понятие «продукция пчеловодства» официально подпадают мед, воск и другая продукция, которая определена в соответствии с общероссийским классификатором продукции, а также с техническими регламентами и документами по стандартизации. Вместе с тем устанавливается, что обеспечение качества и безопасности этих продуктов пчеловодства наряду с законодательством России осуществляется и активами, которые составляют право Евразийского экономического союза.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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