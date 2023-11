Какие ассоциативные цепочки выстроились в голове у главного дипломата Европы?

Глава евродипломатии Жозеп Боррель опубликовал статью об Украине. Работу он назвал «In the eye of the hurricane», что на русский можно перевести как «В центре бури».

Совпадение или нет, но так назывался эротический фильм 70-х годов. Политолог Антон Бредихин заявил 5-tv.ru, что у дипломата сработала мощная ассоциация между нынешней Украиной и фильмом для взрослых.

«Украина для Европы последние лет 25-30 выступает страной, куда можно поехать за секс-туризмом. Восприятие страны соответствующее», — сказал эксперт.

Он отметил, что Боррель вряд ли оговорился — дипломат намеренно указал на нынешнее положение Украины. Политик открыто заявляет, что такой путь Киева равен самоубийству.

«И в данном случае Зеленский не выступает в роли какого-то спасителя для страны. Он выступает в роли сутенера, который ведет Украину на верную смерть», — отметил политолог.

В фильме 1971 года к главной героине окружающие относятся как гулящей женщине, к которой не грех применить насилие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова поделилась рецензией на статью Борреля.