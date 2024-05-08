Сокрушили нацизм: Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-годовщиной Победы

Президент передал слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлениях Путин заявил, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

Президент также отметил необходимость бережно хранить и передавать поколениям традиции взаимовыручки, благодаря которым наши отцы и деды выдержали нелегкие военные испытания и сокрушили нацизм.

Глава государства уверен: узы братской дружбы, которые закалились в годы ВОВ, останутся надежной основой для развития отношений между странами и народами. Путин также в поздравлении передал слова искренней признательности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ранее 5-tv.ru писал, что активисты ДНР растянули вдоль Саур-Могилы 300-метровую георгиевскую ленту по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал Саур-Могила считается одним из главнейших символов победы над немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Летом 2014 года он был практически разрушен из-за боев между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Монумент восстановили в 2022 году.