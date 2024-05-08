Кастинг через постель? Бузова раскрыла правду накануне 20-летия на телевидении

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 45 0

Ольга Бузова честно прошла кастинг на шоу «Дом-2»

Кастинг через постель? Бузова раскрыла правду накануне 20-летия на телевидении

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Звезду назвали лучшей телеведущей.

Звезда социальных сетей, известная телеведущая Ольга Бузова в начале своего пути к славе считала, что на экраны можно попасть только через постель. Но сама Ольга кастинг на популярное шоу «Дом-2» прошла честно.

Признание исполнительница хита «Мало половин» сделала в интервью в эфире Радио KP.RU. В конце 2023 года издание провело опрос, где Бузову выбрали лучшей телеведущей. А в 2009 году читатели назвали любимицу самой популярной девушкой в России.

«Это большая награда накануне моего 20-летия на телевидении. Для меня это важная цифра. Я из народа, меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель», — призналась 38-летняя артистка.

Зрители впервые увидели Олю в эфире реалити-шоу «Дом-2», где 18-летняя уроженка Санкт-Петербурга сразу завоевала внимание и стала одной из самых популярных участниц. Затем уже известная блондинка появилась в экстремальном шоу на федеральном телеканале. Для Бузовой съемки закончились неудачно, она получила травму спины.

Знаменитость уверена, что любовь зрителей она заслужила своим стремлением и упорством. Люди видели, как многое у нее не получалось, но несмотря ни на что, она всегда шла к своей цели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова вынуждена экономить.

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