Кастинг через постель? Бузова раскрыла правду накануне 20-летия на телевидении
Ольга Бузова честно прошла кастинг на шоу «Дом-2»
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Звезду назвали лучшей телеведущей.
Звезда социальных сетей, известная телеведущая Ольга Бузова в начале своего пути к славе считала, что на экраны можно попасть только через постель. Но сама Ольга кастинг на популярное шоу «Дом-2» прошла честно.
Признание исполнительница хита «Мало половин» сделала в интервью в эфире Радио KP.RU. В конце 2023 года издание провело опрос, где Бузову выбрали лучшей телеведущей. А в 2009 году читатели назвали любимицу самой популярной девушкой в России.
«Это большая награда накануне моего 20-летия на телевидении. Для меня это важная цифра. Я из народа, меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель», — призналась 38-летняя артистка.
Зрители впервые увидели Олю в эфире реалити-шоу «Дом-2», где 18-летняя уроженка Санкт-Петербурга сразу завоевала внимание и стала одной из самых популярных участниц. Затем уже известная блондинка появилась в экстремальном шоу на федеральном телеканале. Для Бузовой съемки закончились неудачно, она получила травму спины.
Знаменитость уверена, что любовь зрителей она заслужила своим стремлением и упорством. Люди видели, как многое у нее не получалось, но несмотря ни на что, она всегда шла к своей цели.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова вынуждена экономить.
- 8 мая
- «У меня старый телефон»: Ольга Бузова вынуждена экономить
- 6 мая
- Ольга Бузова рассказала, где и как отметила Пасху: «На душе будет спокойно»
- 5 мая
- Татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу
- 4 мая
- «Желчь ее переполняет»: Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях
- 1 мая
- «А кто на ней не хочет жениться?» — Киркоров о возможной свадьбе с Бузовой
- 1 мая
- «Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции
- 27 апр
- «Лучшая мама»: Бузова внезапно поздравила будущую свекровь с днем рождения
- 27 апр
- «За что и почему мы?» — Бузова откровенно рассказала о сложной операции мужа
- 26 апр
- «Благодарю Бога»: Ольга Бузова пришла в себя после операции
- 26 апр
- Бузова прокомментировала слухи о своей беременности: «Двойня!»
Читайте также
52%
-0.19 98.31
-0.16
Нашли ошибку?