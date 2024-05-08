Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Президентом отмечена важность духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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В России утверждены Основы государственной политики в области исторического просвещения. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, он размещен на официальном сайте правовых актов.

Так, согласно документу, глава государства постановил утвердить соответствующие основы с целью формирования общероссийской гражданской идентичности и укрепления русского мира. Президентом отмечена важность духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Кроме того, стратегия предполагает координацию усилий в борьбе с Западом, который использует фальсификацию истории как оружие. Также в документе утверждена единая методика преподавания истории с дошкольного уровня.

«Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие. В основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть 8 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у российских школьников 5-8-х классов будет больше уроков истории. Новую учебную программу, которая запланирована на 2025 год, утвердило Минпросвещения России.

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Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

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