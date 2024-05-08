Майская метель накрыла Санкт-Петербург

Всему виной циклонические вихри, пришедшие с юга и севера. Когда же наступит настоящая весна?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге продолжается погодная аномалия — зима не уходит из Северной столицы, в городе ночью снова пошел снег. Виной всему циклонические вихри, которые пришли в регион сразу с юга и с севера.

Из-за гололедицы на дорогах произошло десятки аварий. Причем это не первый весенний снегопад в Петербурге — такая же погода была в середине апреля.

Но скоро все придет в норму. Уже завтра, 9 мая жителей города на Неве порадует солнце, правда греть пока оно будет не сильно — температура не поднимется выше +10.

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