Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда

|
Рита Миронова
Рита Миронова 7 0

Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», получат единовременную выплату к 80-летию освобождения города.

Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Владимир Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда. Она будет приурочена к 80-летию освобождения города из фашистского кольца. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, с декабря 2023-го по январь 2024-го граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», получат 50 тысяч рублей. Выплата положена также тем, у кого есть знак «Жителю блокадного Ленинграда». Причем это касается не только граждан, проживающих в России, но и тех, кто переехали в Латвию, Литву, Эстонию, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье.

Президент РФ считает поддержку блокадников священным нравственным долгом. Аналогичный указ он подписывал ранее в 2021 году.

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны. Голод и обстрелы привели к гибели более миллиона горожан.

Блокада Ленинграда продолжалась по 27 января 1944 года. За это время в городе погибло полтора миллиона человека. В октябре 2022-го суд признал блокаду Ленинграда геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России вспоминают жертв блокады Ленинграда.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
9 авг
Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
30 янв
В Петербурге прошел марафон «Дорога жизни» в память о защитниках Ленинграда
29 янв
Неуязвимых — нет: 80 лет назад на Восточном фронте появились немецкие «Тигры»
27 янв
Праздничный салют к 79-летию снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
27 янв
В Петербурге отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда
22 янв
Навсегда вошел в историю: 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
22 янв
«Многое забывается»: Путин призвал помнить о жертвах Великой Отечественной войны
18 янв
Залп в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда дала 100-летняя ветеран ВОВ
18 янв
Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда
18 янв
Страшные 872 дня: как люди сегодня вспоминают блокаду Ленинграда и ее прорыв
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.65
0.02 103.09
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
В Москве основатели «Мани Фанни» получили годы колонии за мошенничество
18:00
В зоне особого риска: кому нужно опасаться нового штамма коронавируса «пирола»
17:48
«Практика гитлеризма»: Захарова назвала ВСУ последователями нацистов времен ВОВ
17:44
МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток
17:33
Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда
17:29
«Был пьян?» — дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра экономики Украины

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России