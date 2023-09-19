Владимир Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда. Она будет приурочена к 80-летию освобождения города из фашистского кольца. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, с декабря 2023-го по январь 2024-го граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», получат 50 тысяч рублей. Выплата положена также тем, у кого есть знак «Жителю блокадного Ленинграда». Причем это касается не только граждан, проживающих в России, но и тех, кто переехали в Латвию, Литву, Эстонию, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье.

Президент РФ считает поддержку блокадников священным нравственным долгом. Аналогичный указ он подписывал ранее в 2021 году.

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны. Голод и обстрелы привели к гибели более миллиона горожан.

Блокада Ленинграда продолжалась по 27 января 1944 года. За это время в городе погибло полтора миллиона человека. В октябре 2022-го суд признал блокаду Ленинграда геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России вспоминают жертв блокады Ленинграда.