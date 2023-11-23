Руки прочь от стакана: кому нельзя пить воду натощак

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Гастроэнтеролог Садыков: людям с болезнями почек нельзя пить воду натощак

Руки прочь от стакана: кому нельзя пить воду натощак

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Врачи то и дело рекомендуют пить больше воды для поддержания здоровья. Однако такая привычка для некоторых людей может закончиться печально.

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил людей с тремя заболеваниями о вреде питья воды натощак. Как рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер» специалист, для тех, у кого проблемы с почками, желчным пузырем и повышенное давление, вода может оказаться вовсе не источником жизни, а спровоцировать осложнение сопутствующих заболеваний.

«Вода, выпитая залпом на голодный желудок, быстро разжижает кровь. При проблемах с почками, при гипертонии и желчнокаменной болезни это может привести к осложнениям. В таких случаях ежедневную норму жидкости нужно согласовать с лечащим врачом», — пояснил доктор.

Кроме того, Садыков дал некоторые рекомендации, как правильно пить воду. Оказалось, что лучше всего это делать сидя. Ведь когда воду употребляют стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита. Также стоит соблюдать суточную норму. Она рассчитывается так: 30 миллилитров на килограмм массы тела. При этом зимой воды организму требуется не меньше.

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