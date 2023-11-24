«Сладкая» жизнь кончилась: главное о громком деле экс-депутата Гольдмана

Следствие считает, что он обманул тысячи вкладчиков своего кооператива.

Более миллиарда рублей — во столько оценили ущерб, который нанес бизнесмен и теперь уже бывший депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман. Сейчас в офисах его компаний проходят обыски.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие считает, что предприниматель обманул тысячи вкладчиков своего кооператива.

И спустил деньги на роскошную жизнь, которой регулярно хвастается в соцсетях. Подробности — у корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель директора департамента министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Яковлев был задержан силовиками. В министерстве отметили, что оперативные мероприятия были связаны с его бывшим местом работы.

Иные детали не раскрываются. Яковлев заступил на должность замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды в 2021 году.