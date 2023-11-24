«Чтобы люди понимали»: на Украине готовят комплексный план мобилизации

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

На Украине готовят комплексный план мобилизации

«Чтобы люди понимали»: на Украине готовят комплексный план мобилизации

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Зеленский назвал этот вопрос сложным и очень актуальным.

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил у себя привычки из шоу-бизнеса что-то громко анонсировать. До этого он всему миру разрекламировал контрнаступление ВСУ, которое провалилось в пух и прах. Теперь он пообещал на следующей неделе раскрыть план по мобилизации. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», — сказал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что он заслушал доклад, который связан с актуальными и сложными вопросами мобилизации, демобилизации и работой военкоматов. Он указал, что вопрос мобилизации сложный и очень актуальный для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет делать президент Украины на фоне дестабилизации обстановки в стране. Он надеется, что США продолжат поддерживать Киев.

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.81
0.69 96.92
0.69
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

22:15
В Петербурге задержали начальника следственного отдела МВД
21:40
«Чтобы люди понимали»: на Украине готовят комплексный план мобилизации
21:20
Минюст внес политика Михаила Касьянова* в реестр иноагентов
21:03
«Измена — это предательство»: личная жизнь актрисы Светланы Светиковой
20:49
Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии НАСА
20:34
Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Сейчас читают

«Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд