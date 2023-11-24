«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране

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Евгения Романова
Евгения Романова 140 0

Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ

«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Сейчас идет политическая схватка за того, кого обвинить в неудачах Украины, отметил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев, несмотря на шаткое положение внутри Незалежной. Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк в эфире Radio Wnet.

«Россия выигрывает. <…> Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и (главкомом ВСУ Валерием. — Прим. ред.) Залужным — назревает конфликт», — сказал он.

Так, украинские боевики поддерживают Залужного и ненавидят киевский режим, в том числе Зеленского. Это дестабилизация внутри страны. При этом сам президент Украины надеется, что Белый дом сочтет неприемлемым признавать поражение Киева, поэтому продолжит оказывать поддержку.

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Как объяснил Бартосяк, сейчас идет политическая схватка за то, кого обвинить в неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ). И при этом стоит учитывать, что Украина полностью зависит от помощи союзников, особенно США.

«Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — добавил политолог.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.

Тема:
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