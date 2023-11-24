«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране
Политолог Бартосяк: Зеленский надеется, что США не признают поражение ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Сейчас идет политическая схватка за того, кого обвинить в неудачах Украины, отметил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев, несмотря на шаткое положение внутри Незалежной. Об этом заявил польский политолог Яцек Бартосяк в эфире Radio Wnet.
«Россия выигрывает. <…> Невооруженным глазом видно, что между политической и военной властью — между Зеленским и (главкомом ВСУ Валерием. — Прим. ред.) Залужным — назревает конфликт», — сказал он.
Так, украинские боевики поддерживают Залужного и ненавидят киевский режим, в том числе Зеленского. Это дестабилизация внутри страны. При этом сам президент Украины надеется, что Белый дом сочтет неприемлемым признавать поражение Киева, поэтому продолжит оказывать поддержку.
Как объяснил Бартосяк, сейчас идет политическая схватка за то, кого обвинить в неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ). И при этом стоит учитывать, что Украина полностью зависит от помощи союзников, особенно США.
«Поэтому американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — добавил политолог.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.
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