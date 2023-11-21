В секторе Газа погибла сотрудница ВОЗ с шестимесячным ребенком
Жертвами конфликта стали и другие члены семьи девушки. Как отреагировали в организации на трагедию?
Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche
Молодая сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибла вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями в результате удара по сектору Газа. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X (прежнее название Twitter).
По его словам, также погибли еще несколько ее родственников.
«У меня нет слов, чтобы описать наше горе. Этот ужас должен закончиться. Прекращение огня. Сейчас», — написал глава ВОЗ.
«Вызывают особые чувства»: Путин об операциях, которые детям Газы делают без наркоза
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вывозили россиян из сектора Газа.
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