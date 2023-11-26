Актрисы не оказалось в числе звездных гостей праздника.

Актриса Кристина Асмус отреагировала на свадьбу бывшего близкого друга, коллеги Александра Петрова. Знаменитость в своем блоге опубликовала фотографию с растрепанными волосами и посетовала, что не удалось выгулять новое платье.

Кристина Асмус высмеяла свадьбу Александра Петрова. Instagram* / asmuskristina

«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — подписала Асмус публикацию с печальным выражением лица.

Публика сразу же догадалась, о каком мероприятии идет речь. Звезда «Интернов» сделала заявление в день свадьбы Петрова — 25 ноября.

Дружеские отношения между знаменитостями испортились, когда кинозвезда узнала, что Петров женился не на ее подруге Стасе Милославской. Позднее Кристина обвинила Петрова в порче ее карьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петров и Асмус устроили перепалку в соцсетях.

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