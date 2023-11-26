«Платье не выгуляла, горько» — Асмус прокомментировала свадьбу Петрова
Актриса Кристина Асмус высказалась о свадьбе экс-бойфренда Александра Петрова
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Актрисы не оказалось в числе звездных гостей праздника.
Актриса Кристина Асмус отреагировала на свадьбу бывшего близкого друга, коллеги Александра Петрова. Знаменитость в своем блоге опубликовала фотографию с растрепанными волосами и посетовала, что не удалось выгулять новое платье.
Кристина Асмус высмеяла свадьбу Александра Петрова.
«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — подписала Асмус публикацию с печальным выражением лица.
Публика сразу же догадалась, о каком мероприятии идет речь. Звезда «Интернов» сделала заявление в день свадьбы Петрова — 25 ноября.
Дружеские отношения между знаменитостями испортились, когда кинозвезда узнала, что Петров женился не на ее подруге Стасе Милославской. Позднее Кристина обвинила Петрова в порче ее карьеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петров и Асмус устроили перепалку в соцсетях.
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