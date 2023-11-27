Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути дала волю эмоциям во время беседы с журналистами перед премьерой театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения» в Москве. Артистку спросили о любимых российских композиторах, но такую реакцию звезды никто не ожидал.

«Моя мама просто была без ума от творчества Рахманинова», — коротко ответила Орнелла Мути.

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Затем актриса замахала руками и спрятала взор от журналистов.

«Мне сложно говорить, когда я говорю о маме, мне сразу хочется плакать», — дрогнувшим голосом сказала Мути и вновь «закрылась».

Чтобы как-то отвлечься от нахлынувших воспоминаний и чувств, актриса залезла в сумочку и достала телефон.

«Пожалуй, посмотрю в телефон, чтобы не было видно мои эмоции», — попыталась отшутиться Орнелла Мути.

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Мать Орнеллы Мути — Илзе Рената Краузе, прибалтийская немка, родилась в Эстонии. Дед и бабушка актрисы переехали туда из Санкт-Петербурга. Печальные новости о смерти самого близкого человека сообщила сама актриса в начале 2022-го. Но, видимо, до конца оправиться от потери не смогла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Орнелла Мути регулярно возвращается в Россию.