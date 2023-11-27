Прощай, оружие: запасы Запада из-за помощи Украине практически «на нуле»

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В Германии сообщили о дефиците боеприпасов в армии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

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Бездумное накачивание Украины оружием очень быстро сказалось на обороноспособности западных стран.

Западные страны остались ни с чем из-за постоянных поставок вооружений Украине. Как выяснили немецкие журналисты, помощь Киеву вызвала серьезный дефицит боеприпасов у армии ФРГ. Теперь она — в случае военных действий — не сможет продержаться в бою и двух дней — эта ситуация по-настоящему катастрофична, заявляют политики.

Нехватка оружия уже распространилась почти на все западные государства. Как пишет британское издание The Daily Telegraph, Запад не может обеспечить Украину необходимыми сейчас на поле боя артиллерийскими снарядами. Главные союзники режима Зеленского с трудом справляются с производством.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему западные страны уже физически не могут поддерживать Украину.

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