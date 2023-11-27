Фейковые драгоценности: Нидерланды могли подделать скифское золото

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Политолог Бредихин: Европа могла подделать скифское золото

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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«Сокровища» уже доставлены на Украину.

Скифское золото, привезенное из Голландии на Украину, может оказаться подделкой. Об этом рассказал историк и политолог Антон Бредихин.

«Последние годы до привоза на Украину оно находилось на территории Голландии. Насколько я помню, оно перемещалось в Германию или Бельгию. Возможно, европейцы подделали его. За это время можно было подделать и вернуть на территорию Украины не настоящие изделия, а их копию», — отметил историк.

Специалист подчеркнул, что любая выставочная экспозиция не может долго находиться на одном месте. Большинство из них часто ездит по территории страны или европейским музеям.

Возвращение скифского золота Украине является исключительно политическим решением. Европейцы не захотели передавать его на его истинное место.

«Я думаю, это исключительно политическое решение, потому что оно не было передано в место своего предыдущего пребывания, откуда оно отправилось на гастроли в Европу. Соответственно, это было мотивировано исключительно тем, что идет большая гибридная война Европы против России», — считает Бредихин.

Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Нидерландов на Украину прибыло скифское золото. Киев опубликовал кадры с грузовиком, на котором доставили сокровища.

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