Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Американского бизнесмена привели на место нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей.

Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Илон Маск прилетел в Израиль. Один из богатейших предпринимателей мира встретился с премьер министром страны Беньямином Нетаньяху. Вместе они посетили приграничный с сектором Газа кибуц, на который 7 октября напал ХАМАС.

На кадрах видно, как Маск и Нетаньяху в бронежилетах осматривают место атаки палестинской группировки. Бизнесмен также пообщался с родственниками заложников.

Поездка Маска произошла после обрушившихся на него обвинений в антисемитизме. На фоне этого от рекламы в его соцсети X отказались многие крупнейшие корпорации.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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