Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме
Американского бизнесмена привели на место нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей.
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES; 5-tv.ru
Илон Маск прилетел в Израиль. Один из богатейших предпринимателей мира встретился с премьер министром страны Беньямином Нетаньяху. Вместе они посетили приграничный с сектором Газа кибуц, на который 7 октября напал ХАМАС.
На кадрах видно, как Маск и Нетаньяху в бронежилетах осматривают место атаки палестинской группировки. Бизнесмен также пообщался с родственниками заложников.
Поездка Маска произошла после обрушившихся на него обвинений в антисемитизме. На фоне этого от рекламы в его соцсети X отказались многие крупнейшие корпорации.
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