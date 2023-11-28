В Москве состоялась премьера спектакля о Бетховене с Орнеллой Мути

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Постановка сочетает в себе эпистолярный жанр, божественный голос Орнеллы Мути и классические произведения Бетховена.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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На сцене Московского Дворца Молодежи 27 ноября состоялась премьера театрально-музыкальной постановки «Бетховен – героическая жизнь гения», которую создали, опираясь на эпистолярное наследие Бетховена и Гете.

Столичным зрителям представили уникальное произведение, повествующее об увлекательной творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете, когда оба деятеля культуры находились на пике своего творческого могущества. 

Голосом автором писемь на сцене стала легендарная итальянская актриса Орнелла Мути, которая через чтение переписки раскрывает глубокую художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями. В программе спектакля чтение писем переплетены с знаменитыми произведениями Бетховена в блистательном исполнении музыкального трио (фортепиано, кларнет и виолончель). Слова двух артистов создают полотно эмоций, которые сливаются с гениальной музыкой Бетховена и создают для зрителя глубокую эмоциональную атмосферу.

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Спектакль идет на итальянском языке с переводом на русский. 

Еще один показ уникальной постановки «Бетховен – героическая жизнь гения» пройдет 28 ноября в театре на Таганке.

Ранее Орнелла Мути в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему регулярно возвращается в Россию.

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