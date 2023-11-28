Для людей и для бизнеса: как переводы по СПБ в другие страны скажутся на экономике РФ

Теперь деньги из России можно перевести, в том числе, в Узбекистан, Киргизию и Белоруссию.

Центробанк запустил денежные переводы через систему быстрых платежей в пять стран, в том числе, Узбекистан, Киргизию и Белоруссию. Экономический директор Института нового общества Василий Колташов считает, что такие меры способствуют развитию торговых финансовых отношений. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению экономиста, система быстрых платежей будет востребована не только среди россиян, но и среди трудовых мигрантов или граждан РФ, которые вынуждены работать с этими странами или вовсе за границей.

«Выгода в том, что мы получаем систему более свободных и, в принципе, необходимых для развития торговли финансовой сферы, отношений. То есть у нас те механизмы, которые Запад пытается заблокировать, наших финансовых связей с соседями, начинают работать в значительной мерею. И это, конечно, удобно и для граждан, и для фирм, которые могут работать, не опасаясь, что возникнут проблемы с денежными переводами», — считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дает России развитие системы быстрых платежей с политической точки зрения.