«Глобальный полюс силы»: что дает России развитие системы быстрых платежей

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 49 0

Политолог Киреев: Россия восстанавливает статус глобального полюса силы

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; ВКонтакте / Владимир Киреев / vladimirkireev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Одним из показателей расширения международных отношений является запуск российских переводов по системе быстрых платежей в пять стран.

Переводы по системе быстрых платежей, запущенные в пять стран, демонстрируют статус России как глобального полюса силы, развитие которого не зависит от внешних игроков. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель аналитического отдела международного Евразийского движения Владимир Киреев.

Продолжение развития

Центробанк сообщил о запуске переводов по СПБ в пять стран, в том числе, Узбекистан, Киргизию и Белоруссию. По словам эксперта, с политической точки зрения это показывает, что попытки изолировать Россию, которые предпринимались со стороны коллективного Запада и контролируемых им финансовых международных институтов, на деле не приводят ни к какому положительном результату. И, несмотря на некоторые затруднения в 2022 году, уже в 2023-м Россия продолжила развитие в рамках других международных институтов, систем обеспечения информации и различных торговых площадок, в том числе, в вопросах финансовых платежей.

«Одним из приоритетных направлений для России является постсоветское пространство. Понятно, что это обусловлено культурными и экономическими причинами. До конца не разорваны связи, экономические кооперации, промышленные, торговые кооперации. И играет роль и культурное взаимодействие», — объясняет политолог.

Демонстрация силы

Владимир Киреев подчеркивает, что сейчас Россия расширяет действия собственных финансовых инструментов по взаимодействию с другими странами, которые не подконтрольны каким-либо внешним игрокам.

«Россия постепенно восстанавливает свой статус такого международного полюса, глобального полюса силы. Это уже произошло и в силовом аспекте, благодаря специальной военной операции, и за счет расширения торгово-экономических отношений. Потому что, взамен выбивших западных партеров, расширяются торгово-экономические отношения со всем миром на двусторонней основе. В том числе, речь идет и о системах платежей», — отмечает эксперт.

По мнению политолога, последнее является еще и демонстрацией, подтверждающей статус России как финансового полюса силы в современном мире, не зависимого ни от каких внешних игроков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин высказался о преодолении банками западных санкций.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.70
-0.11 97.16
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
Роналду и девушки с «сюрпризом»: ТОП-20 громких секс-скандалов в мировом спорте
17:57
Рождественский пост 2023: календарь питания по дням, правила и особенности
17:44
Ревнивица воткнула иглы в глаза парню, который «смотрел на других женщин»
17:30
«Глобальный полюс силы»: что дает России развитие системы быстрых платежей
17:16
Взорвет все чарты? Дженнифер Лопес возвращается с новым альбомом
17:07
«Положить конец»: Финляндия объявила о полном закрытии границы с Россией

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
Миловидная блондинка, продюсер шоу «Голос»: что известно о вероятной возлюбленной Киркорова
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд