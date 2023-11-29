Житель Воронежа хотел подорвать военкомат и уехать на Украину, но был пойман ФСБ

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали местного жителя, который хотел взорвать самодельную бомбу на территории военного комиссариата. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан гражданин России, 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата», — говорится в сообщении.

Причем после этого мужчина собирался уехать из России для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участия в боевых действиях против войск России. В ходе обысков у него нашли и изъяли компоненты для изготовления СВУ, переписку с вербовщиками в интернете, которая «изобличает преступную деятельность».

Следственный отдел регионального главка ФСБ России возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств». Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Кемерова задержали мужчину, который хотел воевать на стороне Украины.