В аэропорту Кемерова задержали мужчину, который хотел воевать на стороне Украины

Он уже заполнил анкету и купил камуфляж перед тем, как перейти на сторону противника.

В аэропорту Кемерова задержали мужчину, который пытался выехать на территорию Украины для вступления в ряды ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Федеральной службы безопасности России.

«Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования», — указывается в сообщении.

Мужчина связался через мессенджер с неустановленным координатором на Украине и заявил о своем желании отправиться в эту страну, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Кемеровец заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, купил камуфляж, лекарства, средства связи, билеты на самолет и поезд.

Оперативники задержали его во время прохождения регистрации на рейс. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности в такой организации». Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самаре задержали женщину, склонявшую российских военных к переходу в ВСУ.