На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марка Небесного

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Девятилетний мальчик страдает от ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна девятилетнему Марку из Донецка. У мальчика ДЦП — он почти не может самостоятельно ходить. Исправить ситуацию может операция стоимостью в один миллион 200 тысяч рублей. Помочь собрать их можем мы с вами. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или просто отсканируйте QR-код на экране/

Девятилетний Марк очень любит петь. Песни выбирает проникновенные и совсем не детские. А еще он любит соревноваться — со старшим братом отжимается и даже стоит в планке. Вот только ходить самостоятельно мальчик не может.

Марк родился раньше срока, попал в реанимацию, был на ИВЛ. Когда окреп, вместе с мамой отправился домой. Плохих прогнозов врачи не давали.

«Когда в десять месяцев уже пришло ребенку время садиться, а он не может сидеть. Он сидит только с поддержкой или с опорой. Тогда уже да, поехали в Донецк в детскую областную больницу, и там нам вынесли такой страшный приговор. Нам сказали, что у вас ДЦП», — рассказывает Елена Маркова, мама Марка.

Тогда семья жила в Снежном — за несколько месяцев до рождения Марка его родители уехали подальше от бомбежек. Найти реабилитолога было сложно. Вернувшись в Донецк, Елена встретила специалистов, готовых помочь ребенку. Сейчас занимаются и дома — самостоятельно на тренажерах. Но даже по квартире мальчик ходит с помощью мамы, а в школе ему помогают друзья.

У Марка сильная спастика на ногах и руках. Они его словно не слушаются. Улучшить координацию помогают занятия в бассейне. А когда в Донецк приехали врачи из Москвы, появилась надежда на полное избавление от недуга.

«Если сейчас не сделать операцию, то мере роста Марка мышцы будут еще больше натягиваться. И он потеряет возможность самостоятельно ходить. Наша задача, как функциональных нейрохирургов, убрать чрезмерное напряжение в мышцах», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После этого Марк сможет ходить как все дети. Вот только на операцию и последующую реабилитацию нужно 1 200 000 рублей. У семьи, в которой трое детей, такой суммы нет. Елена постоянно присматривает за Марком и младшим ребенком. Муж работает, но все деньги уходят на текущие расходы.

Мечта Марка — научиться ходить — может стать реальностью, если мы с вами, все вместе, поможем мальчику в ее исполнении.

Тема:
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