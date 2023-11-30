«Я не хочу умирать» — рак звезды «Зачарованных» распространился на ее кости

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Алексей Панков
Алексей Панков 64 0

Рак звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти распространился на ее кости

«Я не хочу умирать» — рак звезды «Зачарованных» распространился на ее кости

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Актриса планирует бороться за свою жизнь. Она уверена, что сможет победить болезнь.

Онкология у звезды сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти со временем только прогрессирует. Об этом актриса рассказала в недавнем интервью журналу PEOPLE.

Некоторое время назад рак молочной железы начал распространяться на ее кости. По словам артистки, несмотря на трудности, она не хочет умирать и будет бороться до конца. Доэрти выразила надежду, что все изменится к лучшему.

«Я не хочу умирать. Я еще не закончила жить, не закончила любить. Я еще не закончила творить. Надеюсь, все изменится к лучшему», — заявила актриса.

Шеннен ДоэртиШеннен Доэрти. Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Впервые об опасном заболевании Доэрти узнала восемь лет назад. Женщина бросила все силы на борьбу с ним. В 2017-м рак отступил. Однако счастье актрисы было недолгим. Болезнь вернулась через пару лет. Сейчас артистка намерена вложить крупную сумму в исследования.

«Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства. <…> Я молюсь. Я просыпаюсь и ложусь спать, благодаря Бога, молясь о вещах, которые для меня важны, не прося слишком многого», — написала актриса.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде удалили опухоль из головы. Доэрти поблагодарила поклонников за их поддержку.

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