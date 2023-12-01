Жителей Москвы освободили от 13-й платежки по отоплению

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 200 0

В Москве отменили 13-ю платежку по отоплению

Жителей Москвы освободили от 13-й платежки по отоплению

Фото: www.globallookpress.com / Iordache Magdalena via www.imago

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Однако при необходимости платежи данной категории ЖКХ будут корректировать. Но по другой схеме, решил Сергей Собянин.

Жители Москвы больше не будут оплачивать 13-ю платежку по отоплению. Решение принял мэр столицы Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление.

«Оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчет — „13-я платежка“ — будет отменен», — говорится в сообщении правительства Москвы.

Ожидается, что решение позволит сделать «погодную» корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной. Однако при необходимости, например в случае суровой зимы или наоборот, корректировка платежей будет происходить в течение года, при этом общий рост платежей не превысит 15%.

Уточняется, что новый порядок начисления оплаты за отопление будет назначаться для всех многоквартирных домов Москвы с 2024 года. Решение не коснется тех домов, где жильцы платят за отопление по схеме 1/7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки в России выступили против отмены комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), так как это отразится на работе платежных услуг не лучшим образом.

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Жителей Москвы освободили от 13-й платежки по отоплению

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