Геополитическая паника по четкому плану: какие две страны не позволят Украине вступить в Евросоюз

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Economist: Венгрия и Нидерланды не позволят Украине вступить в ЕС

Геополитическая паника по четкому плану: какие две страны не позволят Украине вступить в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Тема:
Украинский кризис

Страны Евросоюза столкнулись сразу с ворохом проблем.

Президент Венгрии Виктор Орбан и новоизбранный кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдер не допустят вступление Украины в ЕС, пишет Economist.

Ожидается, что на ближайшем саммите стран — членов Евросоюза будет обсуждаться увеличение финансирования Украины и возможность вступления страны в блок. Но надеждам Зеленского, очевидно, не суждено сбыться.

Автор статьи иронично сравнивает две эти страны с Гринчем — похитителем Рождества, отмечая, что именно власти этих двух стран наложат вето на вступление Украины в Евросоюз на ближайшем саммите, если этот вопрос будет обсуждаться, лишая президента Незалежной «украинского Рождества».

Еще один фактор, который также играет не в пользу Зеленского — «бюджетная неразбериха в Германии, угрожающая хаосом финансам Евросоюза, которые и без того в большом напряжении».

Расколол Евросоюз и очевидны уже теперь для всех провал украинского контрнаступления. Заставила ЕС задуматься о своей бесполезности. А вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа — и вовсе испугаться за свое будущее.

«Европа впала в эту геополитическую панику, имея четкий план», — издеваются авторы статьи.

Журналисты отмечают, что глава Венгрии начинает набирать вес среди коллег. Особенно на фоне того, что Орбан практически в самом начале спецоперации предупреждал лидеров Евросоюза, что США втягивают Европу в затяжной конфликт.

Европа, резюмируют авторы материала, находится почти в патовой ситуации. Ряд проблем не дают возможности направить деньги на Украину сразу и централизовано. Лидеры стран начинают расходиться во мнениях. А на Штаты уже совершенно нельзя положиться. Ставки слишком высоки, и неправильное решение может ввергнуть Евросоюз в хаос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе назревает политический кризис из-за позиции Орбана по Украине

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