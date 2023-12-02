Геополитическая паника по четкому плану: какие две страны не позволят Украине вступить в Евросоюз
Economist: Венгрия и Нидерланды не позволят Украине вступить в ЕС
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Страны Евросоюза столкнулись сразу с ворохом проблем.
Президент Венгрии Виктор Орбан и новоизбранный кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдер не допустят вступление Украины в ЕС, пишет Economist.
Ожидается, что на ближайшем саммите стран — членов Евросоюза будет обсуждаться увеличение финансирования Украины и возможность вступления страны в блок. Но надеждам Зеленского, очевидно, не суждено сбыться.
Автор статьи иронично сравнивает две эти страны с Гринчем — похитителем Рождества, отмечая, что именно власти этих двух стран наложат вето на вступление Украины в Евросоюз на ближайшем саммите, если этот вопрос будет обсуждаться, лишая президента Незалежной «украинского Рождества».
Еще один фактор, который также играет не в пользу Зеленского — «бюджетная неразбериха в Германии, угрожающая хаосом финансам Евросоюза, которые и без того в большом напряжении».
Расколол Евросоюз и очевидны уже теперь для всех провал украинского контрнаступления. Заставила ЕС задуматься о своей бесполезности. А вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа — и вовсе испугаться за свое будущее.
«Европа впала в эту геополитическую панику, имея четкий план», — издеваются авторы статьи.
Журналисты отмечают, что глава Венгрии начинает набирать вес среди коллег. Особенно на фоне того, что Орбан практически в самом начале спецоперации предупреждал лидеров Евросоюза, что США втягивают Европу в затяжной конфликт.
Европа, резюмируют авторы материала, находится почти в патовой ситуации. Ряд проблем не дают возможности направить деньги на Украину сразу и централизовано. Лидеры стран начинают расходиться во мнениях. А на Штаты уже совершенно нельзя положиться. Ставки слишком высоки, и неправильное решение может ввергнуть Евросоюз в хаос.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе назревает политический кризис из-за позиции Орбана по Украине
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