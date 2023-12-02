На Западе восхитились превосходством российского истребителя

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

MWM: истребитель РФ Су-30СМ превосходит французский Rafale

На Западе восхитились превосходством российского истребителя

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

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Предпочтение этому самолету отдается вот уже на протяжении 17 лет.

Казахстан справедливо выбрал российский истребитель Су-30СМ вместо французского Rafale. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — говорится в публикации.

В материале также отмечается сходство выбора Казахстана с решением Алжира в 2006 году. Дело в том, что Франция пыталась африканской стране продать свои истребители, но она в результате выбрала российский Су-30 МКА. Этот самолет превосходит в дальности полета и больше подходит Казахстану и Алжиру из-за их огромных размеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16.

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