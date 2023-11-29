«Мы должны быть готовы»: Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16

«Мы должны быть готовы»: Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Истребители, считает глава НАТО, лишь усилят ПВО страны. Но на большее можно и не рассчитывать.

Украина сможет усилить свою противовоздушную оборону (ПВО) после поставок истребителей F-16, однако кардинально ситуацию в зоне спецоперации они не изменят. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе Совета НАТО-Украина.

Западные страны, по словам Столтенберга, должны понимать, что нет такого оружия, которое могло бы изменить ситуацию на поле боя в сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей… Мы должны быть готовы к длительным и сложным боевым действиям», — сказал глава НАТО.

Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине истребители. Дождется ли их Украина — покажет время.

Впрочем, даже если это и произойдет, то вряд ли изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. По крайней мере, так считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, маловероятно, что истребители смогут изменить ход российской спецоперации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с поставками F-16 на Украину.

Тема:
Спецоперация
29 нояб
«Разумейте, языцы»: Сурков развеял тайные мечты Киева словами из Ветхого Завета
29 нояб
«Сильное желание выйти победителем»: в НАТО оценили действия ВС РФ на Украине
29 нояб
Российские военные освободили населенный пункт Артемовское в ДНР
29 нояб
«Рождественский подарок»: что готовит Евросоюз для России после саммита по Украине
29 нояб
Никакой помощи? Почему возвращение Трампа станет крахом для Украины
29 нояб
«Бесполезные усилия»: в Киеве заявили о невозможности ЕС защитить себя без армии Украины
29 нояб
«Наконец-то»: в МИД отреагировали на признание Украины в зависимости от Запада
29 нояб
«Вне всяких сомнений»: в ЕС оценили возможность поставки Украине снарядов к весне
29 нояб
«Россия обогнала»: как Запад понадеялся на свое главное оружие, но проиграл
29 нояб
«Невменяемость»: Пушков поставил диагноз западному министру из-за слов о ВСУ
-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

15:25
В Киеве назвали красной линией вопрос использования русского языка
15:16
Удар по репутации: кого из семьи принц Гарри назвал расистом
15:00
«Мы должны быть готовы»: Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16
14:52
«Разумейте, языцы»: Сурков развеял тайные мечты Киева словами из Ветхого Завета
14:45
Придется отказаться от закуски? Сколько калорий в бутерброде с красной икрой
14:31
Грозит опасность? К чему может привести сколиоз у Регины Тодоренко

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
«Тревожно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграл с Гузеевой спустя 40 лет после расставания
Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд