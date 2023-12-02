Джулия Робертс раскрыла изначальный вариант финала фильма «Красотка»

Роль ночной бабочки Вивиан принесла артистке статус голливудской знаменитости.

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об истории создания фильма «Красотка» (1990), отметив, что изначально у истории о девушке легкого поведения Вивиан был печальный финал. Лента принесла артистке широкую известность, сделала суперзвездой, но на пути к славе было немало препятствий. По словам Робертс, знаменитой картины могло и не быть вовсе, так как продюсерская компания, планировавшая его снимать, закрылась.

По сюжету «Красотки» (название — песня Роя Орбисона Pretty Woman и основной саундтрек к фильму. — Прим. ред.), жизнь главной героини Вивиан меняется после встречи с миллионером Эдвардом (Ричард Гир). Ночь любви за деньги становится началом истории о настоящей любви. Мужчина предлагает девушке стать его эскортницей на паре мероприятий, и за время, проведенное вместе, они влюбляются друг в друга. А простушка с улицы тем временем превращается в изысканную леди, но сохраняет свой шарм.

Как рассказала Джулия Робертс, изначальная задумка была буквально противоположной, даже название отсылало к трагедии главной героини. Но когда права на картину перекупила компания Disney, драма о жизни уличной проститутки превратилась в романтическую комедию.

«Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием „3000 долларов“. Это цена, за которую Вивиан провела ночь с Эдвардом. Вивиан была наркоманкой, и фильм закончился тем, что он бросил ее в переулке, швырнул в нее деньги и уехал. Когда продюсерская компания закрылась, а фильм исчез, я была раздавлена. Но потом Disney подхватил его и сделал забавным, что казалось невероятным», — сказала Робертс в эфире шоу Грэма Нортона.

Несмотря на явное несоответствие жизненным реалиям, «Красотка» и сегодня — один из самых известных фильмов, за 30 с лишним лет популярность фильма не угасла. А Джулия Робертс с тех пор обрела статус одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Так, за роль в «Улыбке Моны Лизы» в далеком 2003-м она получила беспрецедентный по тем временам гонорар в 25 миллионов долларов.

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