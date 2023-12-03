Главный мечтатель года: почему в Европе снижается рейтинг Зеленского

В прошлом году глава киевского режима был признан самым влиятельным человеком Европы. Почему мнение так изменилось за последние 12 месяцев?

Зеленскому отдают последние почести в западной прессе. Он уже не «Человек года», каким его называли накануне 2023-го. Он «Главный мечтатель». Такой чин ему присвоил журнал Politico, который объяснил свой выбор так: такое бывает раз в поколение, на мировой арене появляется лидер, который в одиночку меняет ход истории не благодаря мощи своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов.

Такими, по мнению авторов, были Уинстон Черчилль, Мартин Лютер кинг, Нельсон Манделла. И Зеленский такой. Я, конечно, извиняюсь, но Черчилль так-то был премьер-министром могущественнейшей империи на планете, Мандела — наследник вождя одного из крупнейших южноафриканских племен и организатор партизанской войны, так что «мечтателями» их можно назвать с натяжкой. Лютер Кинг — тот да, был убежденным и умер за свои убеждения. Готов ли к такой судьбе комедийный актер?

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К слову, в прошлом году тот же Politico называл Зеленского «Самым влиятельным человеком Европы». Подрастерял за год что ли силушку богатырскую? Так что без армии и экономики приходится историю поворачивать вспять? Причем «мечтатель», мне кажется, не совсем подходящее слово, скорее, «фантазер». На английском, и то и то — переводится одинаково, но на русском, как говорится, есть нюансы. Понятно, что и это звание «свадебного генерала» Зеленскому дали, чтобы хоть как-то его попиарить — совсем сливать пока рука не поднимается.

Интересно другое — в том же рейтинге в разделе «деятели», то есть реальные политики, указан Андрей Ермак, которого, не стесняясь, называют «Зеленым кардиналом». Во-первых, он реально управляет и администрацией, и президентом. Во-вторых, все время в зеленой одежде, ну и работает на Зеленского. Понимаете, да уровень аналитики от журнала Politico? У Зеленского — «Зеленый кардинал», а Макрон любит макароны тогда! А Квасьневский — «квасит»! Если без шуток, то даже такой юмористический журнал отметил успехи Эльвиры Набиуллиной и назвал ее «Главным разрушителем года». Потому что разрушила все западные санкции. И вот с этим не поспоришь, как не переводи.

Честное слово, мне очень бы хотелось посмотреть, как они обсуждали свой рейтинг, во-первых, чтобы понять логику, а во-вторых, чтобы услышать, как они ломали языки, выговаривая полное имя героини — Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Есть еще женщины в русских селеньях, которые там внушают страх и ужас, а нам уверенность и гордость.