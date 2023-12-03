Убийцы на колесах: автомобили, ставшие причиной смерти знаменитостей

Пять судеб известных на весь мир личностей, оборвавшихся по одной причине.

Быстрые автомобили были страстью многих знаменитостей. К сожалению, некоторых из них погубила любовь к скорости. Редакция 5-tv.ru собрала самые резонансные случаи гибели известных личностей.

Айседора Дункан и Amilcar CGSS

Айседора Дункан. Фото: www.globallookpress.com

В 1927 году известная во всем мире танцовщица Айседора Дункан, которая была одной из жен писателя Сергея Есенина, погибла в собственном Amilcar CGSS. Вечером 14-го сентября женщина решила прокатиться на шикарном автомобиле. Длинный алый шарф попал в колесо, моментально намотавшись на спицы. Смерть произошла за доли секунды. Скорее всего, артистка не успела ничего почувствовать. Шарф сломал шейные позвонки и порвал сонную артерию.

В авто погибли и дети Айседоры. В 1913 году семилетняя дочь Дердри и ее трехлетний сын Патрик ехали на машине с личным водителем. Внезапно она заглохла. Мужчина вышел посмотреть, что же случилось. В этот момент автомобиль тронулся с места и скатился в реку. Выжить никому не удалось.

Пол Уокер и Porsche Carrera GT

Пол Уокер. Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Один из самых опасных Porsche в истории Carrera GT всегда был желанным экспонатом в коллекции любого автолюбителя. Однако помимо невероятной мощности суперкар известен своей не самой лучшей управляемостью. В 2013 году он «убил» знаменитого актера Пола Уокера.

Никакой мистики криминалисты не обнаружили. Друг звезды, который находился за рулем, не справился с управлением. Автомобиль врезался в фонарный столб и загорелся. Выжить мужчинам не удалось. После смерти кумира фанаты вспомнили, что однажды в личном блоге Уокер оставил загадочное сообщение: «Если однажды скорость убьет меня, не плачьте, потому что я улыбался». Знал ли артист о своей судьбе, поклонникам остается только гадать.

Альбер Камю и Facel Vega FV3B

Альбер Камю. Фото: www.globallookpress.com

В начале 1960 года французский писатель вместе с женой, дочерью и племянником его издателя Мишелем Галлимаром ехал на Facel Vega FV3B из Прованса в Париж. За рулем находился молодой человек. По словам выживших в катастрофе — жены и дочери литератора, внезапно по неизвестной причине руль автомобиля резко вывернулся. Галлимар не смог справиться с управлением, и купе на полной скорости влетело в дерево. Удар был настолько сильный, что переднюю часть попросту оторвало. Примечательно, что спустя какое-то время поклонница писателя выкупила обломки и восстановила авто. Спустя месяц машина Камю попала в ДТП, вновь врезавшись в дерево.

Антон Ельчин и Jeep Grand Cherokee

Антон Ельчин. Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Американский актер российского происхождения Антон Ельчин погиб из-за своего внедорожника Jeep Grand Cherokee. Мужчина поставил автомобиль на склоне, а сам пошел проверять ворота собственного дома. Что случилось дальше, мнения расходятся. Предположительно, актер перепутал передачу, оставив авто на «нейтралке». Тяжелый кроссовер вдавил мужчину в ограду. От полученных травм Ельчин скончался на месте. Актер не был единственным, кто пострадал из-за автомобиля. В апреле 2016 года концерн Fiat Chrysler объявил об отзыве своих машин, пообещав модернизировать коробку.

Максим Шахров и Audi А4

Актер Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в автомобильной аварии в возрасте 27 лет. Как сообщали СМИ, мужчина торопился на репетицию и буквально летел по трассе М-5. В какой-то момент молодой человек потерял контроль, и его машина вылетела на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

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