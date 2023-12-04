Российские мыши и мухи отправятся в космос: в чем заключается цель миссии?

К отправке в космос сейчас готовят и мышей, которые помогут построить новую орбитальную станцию! Сейчас ученые тестируют бортовую и научную аппаратуру, проводят заключительные наземные испытания, чтобы уже совсем скоро в самое пекло солнечной радиации отправились не только грызуны, но и мухи-дрозофилы, а еще растения и микроорганизмы! С какой целью они проделают путь в тысячу километров — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

«Для того чтобы зайти в эту зону, нужно пройти через стерильный шлюз. Выглядит он вот так, находиться в нем нужно около минуты. Двери закрываются, и начинается обработка сухим воздухом», — отмечает корреспондент.

Высокую стерильность соблюдают не просто так. У грызунов нет устойчивого иммунитета к болезням вне лаборатории. Мыши с научным названием C57BLACK выведены искусственно. Часть — специально для целей космических.

«Живут мыши вот в таких специальных боксах. Где-то пары, где-то тройки. Причем, у каждой из мышей, на ушке, есть специальная бирка, которая позволяет понять, что это за животное и для каких экспериментов оно предназначено», — отмечает она.

После строго отбора ученые начнут формировать экипаж для отправки на орбиту. На спутнике «Бион-М 2». К его запуску готовились долгие десять лет.

«Подготовка неразрывно связана с отбором фоновых данных о состоянии животных. Одновременно с этим они могут бегать в колесе или чему-то учиться», — отмечает заведующий лабораторией фенотипирования животных, института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский.

На обучение грызунов уходит минимум два месяца. Все это время их организм исследуют: помещают в специальные клетки, с множеством датчиков.

«Можем постоянно (онлайн) регистрировать: как они двигаются, сколько едят, пьют, как учатся, какой у них метаболизм», — отмечает заведующий лабораторией фенотипирования животных из института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский.

В 2024 полет «Биона» в космос станет 13-м. Первый пуск состоялся в 1973, и на протяжении 23 лет собаки, рыбы, мыши и даже ящерицы побывали на орбите 11 раз.

«Эксперименты на „Бионе“ как раз позволяют понять нам, каким образом на бактерии, бактериальную флору влияет состояние невесомости, другие факторы полета: радиоактивность, сильные солнечные излучения, не задействовав при этом научные мощности МКС», — говорит научный сотрудник музея космонавтики Алексей Сафонов.

Внешне новейший «Бион» ничем не отличается от предшественников. Технологические изменения — внутри. В капсулу загружают научные комплексы и модернизированные клетки. Отправятся на орбиту 75 мышей, по биологическим показаниям — исключительно мужского пола. А еще дрозофилы. В научной лаборатории их уже давно приучают к космическим перегрузкам.

«Мы сейчас будем симулировать невесомость на Земле для наших мух: на определенное время мы включаем прибор, после этого оцениваем различные показатели. А еще можно оценить перегрузки, которые возникают при взлете и посадке космического аппарата», — говорит младший научный сотрудник лаборатории биофизики клетки института медико-биологических проблем РАН Ксения Гогичаева.

У дрозофил ученые продолжат изучать репродуктивную систему. В условиях невесомости мухи, как показывают опыты прошлых лет, размножаются лучше, чем на Земле. В лаборатории уже есть целая «космическая» династия дрозофил.

«Те мухи, которые оставались после „Фотона“ на Земле, показывали другую плодовитость, нежели те, которые были отправлены снова в космос. Возможно, нам удастся повторить такой же эксперимент, который мы проделали, уже почти 10 лет назад, с повторным полетом», — отмечает доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН.

В космосе второй «Бион-М» проведет 30 дней. Биоэкипаж выведут на высокоширотную орбиту, на которую в будущем выведут российскую орбитальную станцию.

«Я очень надеюсь, что в том числе будут разработаны новые методики защиты от радиации, потому что полярная орбита по радиации более нагруженная», — отмечает Герой России, космонавт Михаил Корниенко.

После возвращения на Землю космического ковчега ученым предстоит сделать не менее колоссальную, чем предполетная подготовка, работу. Это анализ состояния животных и результаты. Так, только грызуны (по геному) на 90% совпадают с организмом человека.