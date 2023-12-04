Споры о детях: как быть, если экс-муж угрожает отобрать ребенка после развода

Встанет ли суд на сторону мужчины в этом вопросе? Юрист рассказала, как проходит эта процедура, а также дала несколько советов.

В попытке остановить женщину от подачи заявления на развод или запугать ее, некоторые мужчины угрожают отнять ребенка. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева рассказала, какие шаги необходимо предпринять, чтобы это психологическое давление прекратилось.

Специалист пояснила, что чаще всего угрозы забрать ребенка безосновательны, лишь манипуляции мужчин. Если он захочет через суд определить место жительство ребенка вместе с собой, ему потребуется немало усилий, начиная от сбора доказательной базы и заканчивая квалифицированным адвокатом или юристом.

«Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь, и чаще всего дети на момент рассмотрения спора проживают с мамой», — рассказала Самакаева.

Чтобы суд определил местом жительства ребенка с папой, мужчина должен за несколько месяцев до судебного разбирательства проживать вместе с ребенком. Кроме того, Самакаева добавила, что на то, где будет жить ребенок, материальное положение родителей существенно не влияет.

«Действительно, судья при рассмотрении дела изучает все доказательства: запрашивает справки с места работы каждого родителя, изучает характеристики с места работы, делает запросы в Пенсионный фонд и в налоговые органы. Но, конечно, эти доказательства являются косвенными, ведь основополагающим обстоятельством, который суд выясняет по таким делам, является психологическая и эмоциональная связь ребенка с каждым из родителей. И доказывается она с помощью судебной психолого-психиатрической экспертизы или с помощью досудебного психологического заключения», — заявила эксперт.

Юрист отметила — если женщина чувствует, что бывший муж вот-вот может забрать ребенка и увезти в другой город или страну, необходимо как можно быстрее обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка.

«Не помешает еще и обратиться в МВД со специальным заявлением о запрете на выезд ребенка с родителем, который вам угрожает его забрать», — подытожила она.

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