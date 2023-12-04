«Это судьба»: что заставило Александра Петрова жениться на первой встречной

Подруга актера Юлия Савичева заявила, что верит в любовь с первого взгляда. И эти чувства Петров излучает к своей молодой жене.

Любимец россиянок — актер Александр Петров теперь женатый мужчина. Однако удивление у фанатов артиста больше вызвал не этот факт, а слишком спонтанный поход в ЗАГС. Женой 34-летнего звезды фильма «Текст» стала 22-летняя Виктория, непубличный человек. По крайней мере, раньше. Возлюбленные решили связать себя узами брака спустя всего несколько свиданий! Поженились тайно. Пышную свадьбу сыграли лишь недавно. К торжеству было приковано большое внимание как со стороны фанатов Петрова, так и со стороны прессы.

В числе гостей молодоженов была певица Юлия Савичева. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru она заявила, что не понимает, почему на актера обрушились с критикой, и почему не верят, что он обрел свое счастье.

«Люди у нас перестали верить в настоящую любовь. Я видела, как это все происходит, какие энергии люди излучают, как они себя ведут. Я могу вам сказать точно — это судьба у людей. Саша увидел свою жену на улице и понял, что без нее не может. Я верю в такие вещи», — сказала артистка на XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио».

Юлия Савичева знает о любви с первого взгляда не понаслышке. В своего супруга Александар Аршинова она влюбилась, услышав его голос. И после сразу поняла, что это ее человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Петрова.

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