Только в двух случаях: когда насморк у детей может быть заразен

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Педиатр Маркова: обильные прозрачные сопли у детей могут указывать на заразность

Только в двух случаях: когда насморк у детей может быть заразен

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Простуда у малышей — это часть естественного формирования иммунной системы. Однако некоторые симптомы вместе с заложенностью носа должны родителей заставить ребенка отвести к доктору.

Простуда у детей помогает сформировать им иммунную систему, поэтому в наличие у ребенка насморка по большей части нет ничего опасного. Тем более зимой. Однако он может быть заразен в нескольких случаях.

Как в беседе с Газета.ру рассказала педиатр Дарья Маркова, если у ребенка вместе с насморком имеются и другие симптомы простуды — лихорадка, повышенная температура, озноб — это означает, что в крови и секреторных жидкостях есть вирус. Кроме того, насморк заразен, если у ребенка имеются очень выраженные прозрачные и хорошо «отделяемые» сопли.

«Такие, про которые говорят „текут ручьем“. Обычно этот тип насморка сопровождается кашлем и чиханием. Сильные сопли действительно могут указывать на заразность ребенка даже без температуры», — предупредила Маркова.

Специалист отметила, что насморк — не повод не водить ребенка в детский сад, так как сопли без температуры у ребенка могут говорить об адаптации к новой среде. Если же такого ребенка оставить дома, родители могут нарушить адаптационный процесс, который потом придется начинать заново.

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