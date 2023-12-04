С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ

Появились эксклюзивные кадры отступления противника.

Подразделения ивановского соединения Воздушно-десантныз войск (ВДВ) России захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры отступления украинских боевиков после захвата опорного пункта.

Так, на кадрах видно, как действия российских военнослужащих обратили личный состав ВСУ в бегство: боевики массово бегут с поля боя в разные стороны.

Армия России расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО: что происходит на фронте

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ уничтожают западные танки в районе Клещеевки.