С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артемовском направлении
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Появились эксклюзивные кадры отступления противника.
Подразделения ивановского соединения Воздушно-десантныз войск (ВДВ) России захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры отступления украинских боевиков после захвата опорного пункта.
Так, на кадрах видно, как действия российских военнослужащих обратили личный состав ВСУ в бегство: боевики массово бегут с поля боя в разные стороны.
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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ уничтожают западные танки в районе Клещеевки.
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