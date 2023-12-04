Перед ударом наших бойцов не выстоял и расхваленный американский Bradley.

На артемовском направлении наступление штурмовых групп поддерживает наша артиллерия. Гаубицы и реактивные системы наносят ювелирные удары по опорным пунктам боевиков. Это позволяет в том числе срывать ротацию украинских войск по ту сторону линии фронта. Корреспондент «Известий» Денис Кулага с риском для жизни отправился на позиции, чтобы своими глазами понаблюдать за работой расчетов.

Кромешная тьма, единственный источник света — Луна. Идеальные условия, чтобы безопасно добраться до артемовского участка фронта. Но и это не гарантирует легкой дороги. Не доезжая, примерно, километра до позиции — теряем колесо. Настоящее везение! В этой грязи и кромешной тьме мы успеваем за каких-то пару минут переобуть колесо, не попав в поле зрения противника.

Быстрая маскировка автомобиля, и вот мы уже на позициях наши бойцов. Серая зона Клещеевки буквально в двух километрах отсюда.

«А вот так выглядит утренняя распевка артиллерии, так это здесь называют, перед наступлением наших сил на опорные пункты врага. Я понимаю, что камера не передает, но зарево по ту сторону, где находятся позиции ВСУ, впечатляющее», — говорит корреспондент.

С рассветом по этой же лесополосе добираемся до артиллеристов 150-й дивизии. Расположение очень опасное — дальнобойные гаубицы стоят на первой линии, перекрывая пути отступления ВСУ.

«До 70% работы на этом направлении сейчас лежит на плечах нашей артиллерии. Причем как ствольной, так и реактивной. Заряжают буквально сразу после каждого выстрела», — говорит корреспондент.

А вот и результат работы — точка эвакуации ВСУ близ Клещеевки. Натовскй Bradley как раз должен забрать украинских военных, но вся группировка попадает под жесткий огневой заслон. Техника объята пламенем — в небо устремляется едкий черный дым. Орудие тут же наводят на новую цель — в самой Клещеевке разведка обнаруживает вражеское минометное гнездо. Ювелирная точность — один снаряд, и цель поражена.

«Главные условия благополучной работы — это постоянно передвигаться и не стоять на месте. Поработали на одной точке и уже с нашим провожатым переходим на другую. Долго нигде не задерживаемся», — заключил корреспондент.