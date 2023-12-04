По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
Политолог Светов: Украина мобилизацией подростков повторяет опыт Гитлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tesinsky; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru
Власти Незалежной продолжают вести конфликт до последнего жителя.
Правительство Украины повторяет опыт Адольфа Гитлера, отправляя на фронт подростков. Так политолог Юрий Светов прокомментировал 5-tv.ru новость о том, что в зоне СВО погиб первый мобилизованный несовершеннолетний в составе ВСУ.
По данным СМИ, юноше было всего 17 лет — он был воспитанником детского дома, в котором проходила «специальная подготовка». После нее всех учеников отправили в тероборону, однако вместо тыловых подразделений они попали на фронт.
«Понятно, что на Украине будет повторяться опыт Гитлера, похожий на народное ополчение. Тогда при Гитлере призвали в армию мужчин от 16 до 60 лет. У немцев была горькая шутка о том, что в армию призывают тех, кто только что научился ходить, и тех, кто уже скоро перестанет», — рассказал политолог.
По его мнению, никакая мораль этим людям не важна, так как власти Украины думают только о спасении режима. Поэтому они будут призывать всех, а из таких подростков, как этот погибший детдомовец, делать «героев».
www.globallookperss.com / Karl-Josef Hildenbrand; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru
Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь убежден, что такими темпами на Украине совсем скоро не останется молодежи. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский совершает поступки, аналогичные немецким в 1945 году.
«Ввиду неизбежного краха они бросили в бой последний ресурс: детей и пенсионеров. Такое же происходит на Украине. Запад требует призвать всех от 17 до 50 лет. Зеленский говорит: „Есть“. Таких случаев будет все больше», — заявил специалист.
Так, Киев ведет конфликт до последнего украинца, так как этот приказ им дали в Вашингтоне. В погоне за количеством украинское правительство буквально набирает людей на улице и устраивает облавы.
«Скоро мужчин на Украине совсем не останется», — добавил Никулин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский может предложить России ради мира.
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