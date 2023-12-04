Власти Незалежной продолжают вести конфликт до последнего жителя.

Правительство Украины повторяет опыт Адольфа Гитлера, отправляя на фронт подростков. Так политолог Юрий Светов прокомментировал 5-tv.ru новость о том, что в зоне СВО погиб первый мобилизованный несовершеннолетний в составе ВСУ.

По данным СМИ, юноше было всего 17 лет — он был воспитанником детского дома, в котором проходила «специальная подготовка». После нее всех учеников отправили в тероборону, однако вместо тыловых подразделений они попали на фронт.

«Понятно, что на Украине будет повторяться опыт Гитлера, похожий на народное ополчение. Тогда при Гитлере призвали в армию мужчин от 16 до 60 лет. У немцев была горькая шутка о том, что в армию призывают тех, кто только что научился ходить, и тех, кто уже скоро перестанет», — рассказал политолог.

По его мнению, никакая мораль этим людям не важна, так как власти Украины думают только о спасении режима. Поэтому они будут призывать всех, а из таких подростков, как этот погибший детдомовец, делать «героев».

www.globallookperss.com / Karl-Josef Hildenbrand; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь убежден, что такими темпами на Украине совсем скоро не останется молодежи. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский совершает поступки, аналогичные немецким в 1945 году.

«Ввиду неизбежного краха они бросили в бой последний ресурс: детей и пенсионеров. Такое же происходит на Украине. Запад требует призвать всех от 17 до 50 лет. Зеленский говорит: „Есть“. Таких случаев будет все больше», — заявил специалист.

Так, Киев ведет конфликт до последнего украинца, так как этот приказ им дали в Вашингтоне. В погоне за количеством украинское правительство буквально набирает людей на улице и устраивает облавы.

«Скоро мужчин на Украине совсем не останется», — добавил Никулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский может предложить России ради мира.