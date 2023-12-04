Ответ однозначен? Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 151 0

Психолог Литвинцева: мужчины и женщины могут поддерживать дружеские отношения

Ответ однозначен? Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Какой бесценный опыт можно получить из такой коммуникации?

Вопрос о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, актуален во все времена. Ответ на него изданию dni.ru дала психолог Валерия Литвинцева.

В основном считается, что наличие романтических или сексуальных чувств между мужчиной и женщиной делает дружбу между ними нереальной. Но исследования в сфере психологии и социологии предлагают новый ответ на данный вопрос.

Когда речь идет о дружбе между людьми разных полов, важно понимать, что все люди разные. Некоторые мужчины и женщины могут поддерживать дружеские отношения между собой без сексуального интереса. В то же время другие могут испытывать сильное влечение к своему товарищу или подруге, не осознавая свою влюбленность.

Почему дружба между мужчиной и женщиной дарит бесценный опыт

Если же обе стороны готовы к открытому общению, уважают личные границы и понимают, что в дружбе между мужчиной и женщиной нет ничего плохого, то эти отношения могут принести бесценный опыт, так как друзья смогут делиться мнением и опытом с противоположных гендерных позиций.

При этом, как утверждает психолог, такая дружба невозможна без эмоциональной зрелости и осознанности героев. Возможные проблемы могут появиться из-за межличностной динамики, нежелания признать влечение, непонимания намерений партнера, отметила Литвинцева.

В заключение она подытожила, что мужчина и женщина могут стать хорошими друзьями, сблизившись по общим интересам. При этом отношения будут зависеть от нескольких факторов, в том числе эмоциональной зрелости, культурных особенностей и социальных установок.

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