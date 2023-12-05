Шептать не надо: как экстренно вернуть себе пропавший голос

Исчезнуть он может по целому ряду причин.

Почти у каждого в жизни была ситуация, когда в горле как будто бы не заводился «мотор», а голос звучал сипло и тихо — может, и вовсе пропадал. Если вам казалось, что такое возникает спонтанно, то вы в корне неправы.

Врач-терапевт Алена Гуляева рассказала изданию aif.ru, из-за чего происходят изменения голоса и как справиться с этой напастью в кратчайшие сроки. Под влиянием различных факторов голос может либо измениться в тембре или высоте (это называется дисфония), либо пропасть полностью (афония).

Причинами временных изменений могут быть перенапряжение голосовых связок (при громком крике или пении), психотравмы или острые заболевания дыхательных путей. Более серьезные изменения возникают при заболеваниях щитовидной железы, аллергическом рините, гастроэзофагеальном рефлюксе, воспалении дыхательных путей, а также в результате травм, операций и ожогов.

Пагубно влияют на голос и вредные привычки, такие как курение. Из-за этого гортань становится хронически воспаленной, на связках появляются полипы, а голос теряет здоровое звучание.

Аналогично плох для голоса и алкоголизм. Из-за злоупотребления спиртным изменяется активность слюнных желез, слизистая полости рта становится сухой, из-за чего голос звучит хрипло.

Поэтому, если вы хотите сохранить голос таким, каким вас наградила природа, от вредных привычек стоит отказаться. Для экстренной помощи при нарушениях голоса необходимо снизить нагрузку на связки, замолчав, при этом лучше не шепчите — это лишь усиливает напряжение.

После этого следует выпить какой-нибудь теплый напиток (отвар ромашки, шалфея, чая с имбирем или молоко с медом) или рассосать леденец с лечебными травами. В период недуга необходимо отказаться от газированных напитков и острой еды — они раздражают слизистую ротовой полости.

В случае, если голос не возвращается в течение семи-десяти дней, необходимо обратиться к соответствующем специалисту. Во избежание проблем с голосом, специалисты рекомендуют увлажнять воздух, регулярно проводить влажную уборку, не перенапрягать связки, пить теплую воду, не курить и не пренебрегать лечением простуд и прочих болезней.

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