Невозможно спасти: отцу Бритни Спирс ампутировали часть тела

В организм родителя звезды проникла обширная инфекция.

Отцу американской певицы Бритни Спирс — Джеймсу Спирсу — месяц назад ампутировали ногу. Об этом сообщил таблоид TMZ.

По данным издания, в возрасте 71 года у родителя звезды была обнаружена обширная инфекция, проникшая в организм. Единственным выходом оказалась ампутация — до этого врачи предпринимали несколько попыток спасти ногу.

В данный момент состояние Джеймса довольно тяжелое. Возможно, мужчине окажет поддержку родная дочь, которая ранее обвиняла его в жестком обращении во время опекунства.

Согласно информации источников, в последнее время Спирс сильно смягчила отношение к отцу и наконец готова пойти с ним на примирение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Спирс опубликовала неоднозначную запись. Избавившись от опекунства отца, звезда не прекратила, по мнению многих фанатов, вести себя странно.