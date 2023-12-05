Невозможно спасти: отцу Бритни Спирс ампутировали часть тела

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 93 0

TMZ: отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Невозможно спасти: отцу Бритни Спирс ампутировали часть тела

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

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В организм родителя звезды проникла обширная инфекция.

Отцу американской певицы Бритни Спирс — Джеймсу Спирсу — месяц назад ампутировали ногу. Об этом сообщил таблоид TMZ.

По данным издания, в возрасте 71 года у родителя звезды была обнаружена обширная инфекция, проникшая в организм. Единственным выходом оказалась ампутация — до этого врачи предпринимали несколько попыток спасти ногу.

В данный момент состояние Джеймса довольно тяжелое. Возможно, мужчине окажет поддержку родная дочь, которая ранее обвиняла его в жестком обращении во время опекунства.

Согласно информации источников, в последнее время Спирс сильно смягчила отношение к отцу и наконец готова пойти с ним на примирение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Спирс опубликовала неоднозначную запись. Избавившись от опекунства отца, звезда не прекратила, по мнению многих фанатов, вести себя странно.

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