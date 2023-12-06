Кредитную организацию считают нарушителем антимонопольного законодательства при страховании ипотеки.

В Сбербанке отреагировали на возбуждение антимонопольного дела и обвинений в нарушениях при страховании ипотечных кредитов. Банк считает, что ничего не нарушал, передает пресс-служба.

В кредитной организации отметили, что нацелены только на улучшение условий для своих клиентов, поэтому выпускают новые продукты. Нарушений в них Сбербанк не видит.

«Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель — улучшать наши сервисы для клиентов. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг „Домклик Плюс“, который включает в себя в том числе полис „Сбербанк страхование жизни“. Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство», — говорится в сообщении.

При этом в Сбербанке добавили, что пока официальных документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не получали.

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Днем ранее, 5 декабря, стало известно, что антимонопольное дело было возбуждено в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В ФАС сообщили, что в действиях организаций были зафиксированы признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Так, при заключении договора на ипотеку банк предлагал пакет услуг сервиса «ДомКлик», включая страховку. Подключение пакета добровольно, однако влияет на ставку кредита — она становится меньше на 1%. Однако такая скидка не распространяется на тех, кто отказывается от предложения и покупает страховку в другом месте.

Таким образом, в ФАС считают, что Сбербанк ограничил других участников рынка и клиентов в праве на скидку.

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