Истребители Су-35С сопроводили борт Путина во время перелета в Абу-Даби

Борт президента России Владимира Путина, который сегодня прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), на всем пути сопровождали истребители Су-35С, стоящие на вооружении Военно-космических сил России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С», — прокомментировал он.

Песков отметил, что истребители несли штатное вооружение. Пилотировали их летчики первого класса. Они осуществляли взлет в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и ветре.

Официальный представитель Кремля добавил, что для осуществления пролета истребителей Москва получала специальные разрешении от стран, в чьем воздушном пространстве пролетал борт Путина. Пресс-секретарь поблагодарил эти государства за содействие.

Песков также заметил, что истребители Су-35 хорошо известны, в частности в ОАЭ, и иностранцы проявляют к ним живой интерес.

Владимир Путин сегодня, 6 декабря, прибыл в Абу-Даби с визитом для встречи с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. У лидеров состоялись переговоры, в рамках которых они обсудили двусторонние отношения и актуальную мировую повестку.

После Путина ждут в Саудовской Аравии. Там российский лидер встретится с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

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