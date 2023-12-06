СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Кивы
Тело экс-депутата Верховной рады было обнаружено на территории парка в Подмосковье. Кто расправился с политиком?
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Уголовное дело возбуждено по факту убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. Об этом сообщили в ГСУ Следственного Комитета РФ по Московской области.
Тело политика было найдено на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. По данным 5-tv.ru, на голове Кивы обнаружили повреждение. На месте работают следователи и криминалисты.
В настоящее время специалистами проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству.
Дело возбуждено по статье 105 УК РФ.
По информации СК, предварительно установлено, что неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР подорвали автомобиль, в котором мог находиться депутат Попов.
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