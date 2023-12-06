СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Кивы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 11 0

Тело экс-депутата Верховной рады было обнаружено на территории парка в Подмосковье. Кто расправился с политиком?

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Кивы

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. Об этом сообщили в ГСУ Следственного Комитета РФ по Московской области.

Тело политика было найдено на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. По данным 5-tv.ru, на голове Кивы обнаружили повреждение. На месте работают следователи и криминалисты.

В настоящее время специалистами проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ.

По информации СК, предварительно установлено, что неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР подорвали автомобиль, в котором мог находиться депутат Попов.

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