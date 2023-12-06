«Не уберегся»: убитый экс-депутат Рады Кива знал, что на него охотятся спецслужбы Киева

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 1 179 0

Экс-депутат Рады Царев: Кива знал, что за ним ведут охоту украинские спецслужбы

Фото, видео: Ирина Яковлева / Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

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Тело политика нашли на снегу на территории парка в Подмосковье. Дело расследует СК РФ.

Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве было известно, что его преследуют спецслужбы Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.

Собеседник заявил, что именно по этой причине Кива переехал из Москвы и обосновался в подмосковном Одинцово. Известно, что в России политик находился с прошлого года.

«Я знаю, что его убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота, и по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но, тем не менее, не уберегся», — сказал Царев.

Он добавил, что с погибшим политиком у него были общие знакомые.

Тело Кивы было найдено на снегу на территории одного из парков в Одинцовском округе Московской области. По предварительной версии СК РФ, неизвестный выстрелил в него из неустановленного оружия. От полученных ранений Кива скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Кроме того, как писал ранее 5-tv. ru, Главное управление разведки Минобороны Украины признало свою причастность к убийству политического деятеля.

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