«Не уберегся»: убитый экс-депутат Рады Кива знал, что на него охотятся спецслужбы Киева

Тело политика нашли на снегу на территории парка в Подмосковье. Дело расследует СК РФ.

Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве было известно, что его преследуют спецслужбы Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.

Собеседник заявил, что именно по этой причине Кива переехал из Москвы и обосновался в подмосковном Одинцово. Известно, что в России политик находился с прошлого года.

«Я знаю, что его убили. Я знаю, что за этим стоят украинские спецслужбы. Я знаю, что он знал, что за ним ведется охота, и по этой причине он переехал из Москвы в Одинцовский район. Но, тем не менее, не уберегся», — сказал Царев.

Он добавил, что с погибшим политиком у него были общие знакомые.

Тело Кивы было найдено на снегу на территории одного из парков в Одинцовском округе Московской области. По предварительной версии СК РФ, неизвестный выстрелил в него из неустановленного оружия. От полученных ранений Кива скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Кроме того, как писал ранее 5-tv. ru, Главное управление разведки Минобороны Украины признало свою причастность к убийству политического деятеля.