На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Кирилла

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале и наша помощь очень нужна маленькому Кириллу! У него один из самых сложных пороков сердца. Малыш уже перенес две серьезные операции, но теперь нужна третья — заключительная, которая спасет жизнь ребенку! Взяться за сложный случай готов итальянский врач. Но на эту операцию семье не хватает порядка полутора миллионов рублей!

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Усидеть долго на одном месте веселый и любознательный Кирилл не может. Любит и в догонялки поиграть, и мяч побросать. Но такие развлечения ему запрещены — у малыша один из самых сложных пороков сердца. О болезни мама узнала на второй день после рождения первенца.

«Мне сказали, что ребенка надо срочно перевозить в кардиоцентр. И в ближайшее время ему нужна полостная операция. Мир перевернулся… У меня все перевернулось с ног на голову, я вообще не понимала, как такое может быть», — со слезами на глазах вспоминает Елена Линейцева, мама Кирилла.

Кирилл уже перенес две операции на сердце — на двенадцатый день жизни и в полгода. Врачи предупреждали — готовьтесь к худшему, но мальчик, несмотря ни на что, справился. Сейчас он очень хочет в детский сад и не понимает, почему не может бегать, как другие дети. Но после любой физической нагрузки Кирилл задыхается — появляется отдышка, синеют пальцы и губы. Ему, как можно быстрее, нужно сделать третью, последнюю, операцию.

Состояние ребенка ухудшается. Из-за недостатка кислорода в крови страдают другие органы. А сердце может не выдержать нагрузки.

«Левое предсердие нормально не сокращается, то есть нет сил. Оно недоразвито, соответственно, возникает застой по крови. Из-за такой ишемии, то есть, когда недостаток питания питательных веществ попадает к клеткам, происходит гибель клеток, либо человек задыхается», — поясняет руководитель медицинской клиники Сергей Длин.

У Кирилла очень сложный случай, найти врача, который взялся бы за операцию оказалось не так просто.

«Операция Фонтен, она очень рискованная для Кирилла. Российские клиники пока не готовы нас взять. Они отправляют нас расти. С надеждой, что при росте начнут расти как раз ветки легочной артерии, которые необходимы. Но состояние Кирилла не позволяет нам сейчас ждать», — говорит мама Кирилла.

Операцию согласились провести кардиохирурги в Италии. Лечение очень дорогое — пять миллионов рублей. Часть суммы удалось собрать. Не хватает еще 1 500 000 рублей. Таких денег семье из поселка в Ленинградской области взять просто негде. Работает только отец, мама заботится о Кирилле и его маленькой сестре. Но мама верит в то, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут спасти их сына, и у него будет полноценная счастливая жизнь

А сам Кирилл ждет, когда сможет пойти в детский сад и снова играть с друзьями, которых у него очень много. Мальчик хочет стать полицейским или пожарным, чтобы помогать другим людям. И сейчас от каждого из нас зависит, исполнится ли его мечта.