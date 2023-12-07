Один из «списка на ликвидацию»: почему из всех противников Киева выбрали Киву

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал ответственных за смерть экс-депутата Рады.

Бывший депутат Рады Илья Кива мог быть убит по распоряжению Главного управления разведки (ГУР) или Службы безопасности Украины (СБУ), так как вместе с другими противниками режима президента Владимира Зеленского давно числился в «списке на ликвидацию». Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как отметил спикер, за свою политическую карьеру Кива совершил немало «кульбитов», но в итоге пришел к выводу, что действующая власть — враг украинского народа. Свою позицию он не раз озвучивал в эфире российских телеканалов (после начала спецоперации депутат попросил политического убежища у РФ).

«Очевидно, был признан опасным оппонентом и угрозой для Зеленского. Соответственно была предпринята операция по его ликвидации, ответственность за которую взяли украинские спецслужбы. Это диверсионный террористический акт. Хотелось бы рассчитывать, что российские спецслужбы, правоохранительные структуры достаточно быстро и квалифицированно проведут расследование, виновные будут установлены и наказаны», — отметил Коротченко.

Илья Кива был найден мертвым в подмосковном парке, об этом стало известно 6 декабря. Его тело обнаружили сотрудники расположенного неподалеку отеля — в нем политик проживал в последнее время. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что «такая судьба постигнет и других предателей». По мнению Коротченко, более прозрачно заявить о своей ответственности за инцидент не скажешь. Кроме того, подобного рода действия украинских спецслужб в современных реалиях — ожидаемы.

«Я думаю, что-либо ГУР, либо СБУ. Это те структуры, которые уже отметились терактами на территории РФ. В данном случае очевидно их признание публичное в том, что они стоят за этим терактом, должно рассматриваться в качестве основной версии», — сказал собеседник 5-tv.ru.

Главред журнала «Национальная оборона» также добавил, что у сторонников киевского режима и представителей украинских спецслужб имеется черный список, в котором одним из пунктов был Илья Кива. По его мнению, угроза нависла над целым рядом фигур, в их числе и высшие украинские политики, которые сегодня находятся в России и публично выступают против администрации Владимира Зеленского. Едва ли Кива был первым в рейтинге самых опасных, назовем его так. Просто обстоятельства сложились так, что к нему было легко подобраться.

«Очевидно, что здесь речь идет не о приоритете, а о том, что есть целый ряд фигур которым объективно Киев хотел бы заткнуть рот. С другой стороны — доступность при совершении террористического акта. Понятно, что у каждого своя система безопасности. Очевидно, здесь сочетание ситуативного какого-то варианта с общим списком на ликвидацию, в котором Кива присутствовал», — заключил Коротченко.

По факту убийства Ильи Кивы возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону. Вскоре спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о происшествии. Экс-депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, комментируя инцидент, подчеркнул, что Кива знал об охоте украинских спецслужб на него, потому и переехал из Москвы в Одинцово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как был убит Илья Кива.