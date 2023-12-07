Дело о подготовке покушения на журналиста Соловьева направили в суд

Уголовное дело о подготовке убийства российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева направили в суд. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемый Андрей Пронский в 2021 году создал запрещенную на территории РФ ячейку неонацистской группировки и начал привлекать сторонников. В ее деятельность были вовлечены Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков, Василий Стрижаков и другие лица.

Для реализации задуманного они закупили все необходимое для изготовления боеприпасов, взрывных устройств и переделки огнестрельного оружия. В период с декабря 2021-го по апрель 2022 года они подожгли четыре автомобиля, дома и несколько военкоматов.

Примерно в этот же период представители Главного управления разведки (ГУР) Украины обратились к главарю неонацистской ячейки с предложением за вознаграждение убить Соловьева. Злоумышленники планировали выполнить заказ по уже всем известной схеме киевского режима — заложить в машине журналиста взрывное устройство и привести его в действие дистанционно. Покушение было пресечено российскими правоохранителями.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во второй Западный окружной военный суд.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Соловьев рассказал, как оказался под огнем ВСУ.